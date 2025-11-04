04 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Kolonları çatlayan 3 binaya tahliye
Kolonları çatlayan 3 binaya tahliye

Kolonları çatlayan 3 binaya tahliye

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.11.2025 22:35
Geçtiğimiz hafta Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken binada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti. Facianın ardından aynı bölgeden benzer ihbarlar gelmeye başladı. Yapılan incelemelerde, Darıca’da 2, Çayırova’da ise 1 binanın kolonlarında ciddi çatlaklar tespit edildi. Riskli olduğu belirlenen binalar tedbir amacıyla tahliye edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kolonları çatlayan 3 binaya tahliye
Türkiye’nin bekasının teminatı Cumhur İttifakı
"Türkiye'nin bekasının teminatı Cumhur İttifakı"
Kolonları çatlayan 3 binaya tahliye
Kolonları çatlayan 3 binaya tahliye
Süreç başlayalı 1 yıl oldu: Kazanan 86 milyon olacak
Süreç başlayalı 1 yıl oldu: "Kazanan 86 milyon olacak"
Hasan İmamoğlu ile Selim İmamoğlu’na yurt dışına çıkış yasağı
Hasan İmamoğlu ile Selim İmamoğlu’na yurt dışına çıkış yasağı
Türkiye’den Çad’a uzanan Erdoğan sevgisi!
Türkiye'den Çad'a uzanan "Erdoğan" sevgisi!
Hatay’da asrın inşası programı!
Hatay'da "asrın inşası" programı!
Ferdi Tayfur’un kızı ateş püskürdü!
Ferdi Tayfur'un kızı ateş püskürdü!
Minguzzi davasında gerekçeli karar açıklandı
Minguzzi davasında gerekçeli karar açıklandı
DEM Parti heyeti yarın Demirtaş’ı ziyaret edecek
DEM Parti heyeti yarın Demirtaş'ı ziyaret edecek
Ticaret Bakanlığı’ndan ’kasım indirimi’ uyarısı!
Ticaret Bakanlığı'ndan 'kasım indirimi' uyarısı!
Bir ve bütün olarak yola devam
"Bir ve bütün olarak yola devam"
Kritik kurumlarda FETÖ temizliği!
Kritik kurumlarda FETÖ temizliği!
Daha Fazla Video Göster