Kolonları çatlayan 3 binaya tahliye

Geçtiğimiz hafta Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken binada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti. Facianın ardından aynı bölgeden benzer ihbarlar gelmeye başladı. Yapılan incelemelerde, Darıca’da 2, Çayırova’da ise 1 binanın kolonlarında ciddi çatlaklar tespit edildi. Riskli olduğu belirlenen binalar tedbir amacıyla tahliye edildi.

