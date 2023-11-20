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KKTC’nin 40. yılına özel müze! Açılışa Ersin Tatar ve Cevdet Yılmaz katıldı

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Giriş: 20.11.2023 19:22
Güncelleme:20.11.2023 19:23
Etimesgut Belediyesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. yılına özel Lefkoşa'da "Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi" açtı. Müze açılışına, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel katıldı.
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