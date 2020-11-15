Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Kıbrıs'ta çözüm için iyi niyetli bir şekilde çaba gösterdiklerini ancak Rum Kesimi'nin tutumu nedeniyle çözümün kilidinin açılmadığını söyledi.