15 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2020 16:07
Güncelleme:15.11.2020 16:12
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Kıbrıs'ta çözüm için iyi niyetli bir şekilde çaba gösterdiklerini ancak Rum Kesimi'nin tutumu nedeniyle çözümün kilidinin açılmadığını söyledi.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı
Başkan Erdoğan KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı
Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Tarihi camideki yangın havadan görüntülendi
Tarihi camideki yangın havadan görüntülendi
Başkan Erdoğan KKTC'ye geldi
Başkan Erdoğan KKTC'ye geldi
DEAŞ operasyonu! Keşif yaparken...
DEAŞ operasyonu! Keşif yaparken...
Vicdansızlar hesap verecek!
Vicdansızlar hesap verecek!
KKTC'de büyük gün! Halk heyecanla Başkan Erdoğan ve Bahçeli'yi bekliyor
KKTC'de büyük gün! Halk heyecanla Başkan Erdoğan ve Bahçeli'yi bekliyor
İmamoğlu'na AK Parti'den sert tepki
İmamoğlu'na AK Parti'den sert tepki
Günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğu darbetmişti! Emniyet harekete geçti
Beyin ameliyatı geçirmiş çocuğu darbetmişti! Emniyet harekete geçti
Kovid-19 aşısı ne zaman onaylanacak?
Kovid-19 aşısı ne zaman onaylanacak?
Daha Fazla Video Göster