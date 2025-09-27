KKTC’de okullarda başörtüsü yasağı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) başörtüsü tartışması yeniden alevlendi. Anayasa Mahkemesi, liselerde başörtüsüne izin veren disiplin tüzüğünü iptal etti. Böylece başörtüsüyle okula girmenin yeniden yasaklandığı açıklandı. Karar, toplumun farklı kesimlerinde büyük yankı uyandırdı. Eğitim çevreleri, öğrencilerin özgürlük alanının kısıtlandığını savunurken, bazı kesimler ise mahkeme kararının anayasal düzenlemelere uygun olduğunu belirtiyor. Lefkoşa’daki gelişmeleri A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.

