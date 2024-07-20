20 Temmuz 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
KKTC'de 50. Yıl coşkusu
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama törenleri için devlet erkanı adaya çıkarma yaptı. Törenlere Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özel, bakanlar ve çok sayıda vekil katıldı. Başkan Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı.