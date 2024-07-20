KKTC’de 50. Yıl coşkusu

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama törenleri için devlet erkanı adaya çıkarma yaptı. Törenlere Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özel, bakanlar ve çok sayıda vekil katıldı. Başkan Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı.