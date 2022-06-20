20 Haziran 2022, Pazartesi
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KKTC halkı Doğu Akdeniz'deki gerilime ne diyor? Kıbrıslı Türklerden Yunanistan'a tepki
Uluslararası hukuku hiçe sayan Yunanistan, son dönemlerde yine kışkırtıcı adımlarla Ege'de ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırıyor. Doğu Akdeniz'deki provokatif hamleler Kıbrıs adasını da bir hayli germiş durumda. Peki ada halkı kriz hakkında ne düşünüyor? A Haber, KKTC'de vatandaşlara Yunanistan'ın hamlelerini sordu. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz'ün özel haberi.