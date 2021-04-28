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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Kıbrıs'ta kalıcı çözüm önerisi

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Giriş: 28.04.2021 19:36
Güncelleme:28.04.2021 19:40
Son dakika dünya haberi... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konferansında, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu. Tatar'ın BM'ye sunduğu 6 maddelik önerisinde, "Bu müzakereler sonucunda varılacak herhangi bir anlaşma, iki devlette ayrı olarak eşzamanlı referandumlarda onaya sunulacaktır." ibaresi de yer aldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konferansında, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın BM'ye sunduğu önerisinde, Kıbrıs'ta iki tarafın eşit egemenliğinin sağlanmasıyla, BM himayesinde sonuç odaklı ve takvimi belli olan müzakerelere başlanabileceği de yer aldı.

Tatar'ın önerisinde, "Bu müzakereler sonucunda varılacak herhangi bir anlaşma, iki devlette ayrı olarak eşzamanlı referandumlarda onaya sunulacaktır." ibaresi de yer aldı.

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