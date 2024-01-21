Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor! Yemen’deki Husiler kim ve nereden ortaya çıktı?

İsrail'in Gazze'deki katliamları, dünya ticaretinin kalbinin attığı Kızıldeniz'de de etkisini gösterdi. Husilerin Kızıldeniz'deki gemileri hedef almasının ardından ABD ve İngilter'e Yemen'e hava saldırıları gerçekleştirdi. Öyle ki her geçen gün bölgede tansiyon artıyor. Peki küresel ticaretin rotası Kızıldeniz'de neler oluyor? Hegemonik güçler neyi amaçlıyor? Detaylar analiz haberimizde...

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