12 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kızıldeniz geriliminde İran etkisi ne? İran savaşa girebilir mi? Yemen neden hedef alındı? ABD'nin planı ne? A Haber'de anlattı

Kızıldeniz geriliminde İran etkisi ne? İran savaşa girebilir mi? Yemen neden hedef alındı? ABD'nin planı ne? A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.01.2024 09:56
Son dakika haberi... Dünya diken üstünde. İngiltere ve ABD hava harekatıyla Yemen'de Husi hedeflerini vurdu. Coğrafyada denklemler nasıl değişecek? ABD ve İngiltere'nin nihai hedefi ne? Husilerin gücü ne kadar etkili? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında perde arkasını anlattı.
Kızıldeniz geriliminde İran etkisi ne? KIZILDENİZ GERİLİMİNDE İRAN ETKİSİ NE?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Afyonkarahisar’da jeotermal enerji üretimi!
Afyonkarahisar’da jeotermal enerji üretimi!
Mescid-i Aksa’ya girişe kısıtlama
Mescid-i Aksa’ya girişe kısıtlama
İngiltere’ye Yemen’i böyle vurdu
İngiltere’ye Yemen’i böyle vurdu
Drone ile tarama secde edene saldırı
Drone ile tarama secde edene saldırı
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
Orta Doğu yeni savaşa mı sürükleniyor?
Orta Doğu yeni savaşa mı sürükleniyor?
SKK ve BAĞ-KUR emeklisine zam!
SKK ve BAĞ-KUR emeklisine zam!
CHP’ye “rahata alışmışlar” mesajı
CHP’ye “rahata alışmışlar” mesajı
Demiryolu müjdesi
Demiryolu müjdesi
Gizli fon dolandırıcılığı davası
Gizli fon dolandırıcılığı davası
Yemen sokakları ne durumda?
Yemen sokakları ne durumda?
Dehşet anları kamerada
Dehşet anları kamerada
Daha Fazla Video Göster