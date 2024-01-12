12 Ocak 2024, Cuma
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Kızıldeniz geriliminde İran etkisi ne? İran savaşa girebilir mi? Yemen neden hedef alındı? ABD'nin planı ne? A Haber'de anlattı
Son dakika haberi... Dünya diken üstünde. İngiltere ve ABD hava harekatıyla Yemen'de Husi hedeflerini vurdu. Coğrafyada denklemler nasıl değişecek? ABD ve İngiltere'nin nihai hedefi ne? Husilerin gücü ne kadar etkili? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında perde arkasını anlattı.