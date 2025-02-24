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Kısmi af kimleri kapsayacak?

Kısmi af kimleri kapsayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.02.2025 16:27
Güncelleme:24.02.2025 16:29
Gözler TBMM'ye sunulması beklenen 10. yargı Paketi'nde. Yeni yargı paketinde yer alMası beklenen 2 önemli başlık dikkat çekiyor. Bunlardan ilki, iki yılın altındaki suçlara da tutuklama cezası verilmesi ve takdir yetkisinin hakimde olması. Diğer bir konu ise kısmi af. Kimler yararlanacak, ne zaman çıkması bekleniyor? Gündemdeki iki konuyu Avukat Zafer İşeri ile detaylandırdık.
Kısmi af kimleri kapsayacak?
Kısmi af kimleri kapsayacak?
Kısmi af kimleri kapsayacak?
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