Kısmi af kimleri kapsayacak?

Gözler TBMM'ye sunulması beklenen 10. yargı Paketi'nde. Yeni yargı paketinde yer alMası beklenen 2 önemli başlık dikkat çekiyor. Bunlardan ilki, iki yılın altındaki suçlara da tutuklama cezası verilmesi ve takdir yetkisinin hakimde olması. Diğer bir konu ise kısmi af. Kimler yararlanacak, ne zaman çıkması bekleniyor? Gündemdeki iki konuyu Avukat Zafer İşeri ile detaylandırdık.