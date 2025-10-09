09 Ekim 2025, Perşembe

Kış öncesi kombi bakımında dikkat edilmesi gerekenler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2025 15:37
Kütahya'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kombi bakımı yaptırmak isteyenlerin sayısı arttı. Bakım ustası Cem Bingöl, bakımın önemini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Cem Bingöl, kış aylarında hem yakıt tasarrufu sağlamak hem de kombinin ömrünü uzatmak için bakım yapılması gerektiğini ve kombi bakımını yetkili ve özel servislerin yapması gerektiğine dikkat çekti.
