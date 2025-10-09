Kış öncesi kombi bakımında dikkat edilmesi gerekenler

Kütahya'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kombi bakımı yaptırmak isteyenlerin sayısı arttı. Bakım ustası Cem Bingöl, bakımın önemini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Cem Bingöl, kış aylarında hem yakıt tasarrufu sağlamak hem de kombinin ömrünü uzatmak için bakım yapılması gerektiğini ve kombi bakımını yetkili ve özel servislerin yapması gerektiğine dikkat çekti.

