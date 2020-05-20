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Kirli ittifak neyin peşinde? AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu A Haber'de değerlendirdi

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Giriş: 20.05.2020 23:57
A Haber’e konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Muhammet Emin Akbaşoğlu, muhalefetin yaptığı pazarlığa ve kirli ittifaka değindi. Akbaşoğlu, ‘’Bundan önceki seçimlerde HDP – CHP ve İYİ Parti arasında bir ittifak konusuydu. Bu açık ve seçik milletimizin gözü önünde ama gizli kapaklı olmak üzere kendilerince üstü örtülü bir şekilde yapılmak istendi. Ancak deve kuşunun başını kuma soktuğunda kendisini görülmediğini farz ettiği bir durumda bütün vücudunun ortada olduğu gerçeği, milletimiz tarafından görüldüğünden her ne kadar üstünü örtmeye kalksalar da kendi aralarındaki ittifak adeta millet tarafından sobelendi. Böyle bir durumda şer ittifakını nasıl genişletebiliriz de Türkiye’nin istikrarına, iktidarına, Cumhur İttifakı’na bir zarar verebiliriz? Ve buradan hareketle kendi siyasi hedeflerimize ulaşabiliriz şeklinde bir strateji oluşturuyorlar. İki meseleyi birbiriyle irtibatlı olarak değerlendirmek gerekir kanaatindeyim; bunlardan bir tanesi HDP ile İYİ Parti arasında kayıkçı kavgası şeklindeki danışıklı dövüştür. İkinci olarak, CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun tırnak içerisinde ‘’kiralık vekil’’ tartışması teklifini gündeme getirmektir.’’ ifadelerini kullandı.
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