Kiracıya tahliye için aidat oyunu! Ödenmeyen aidat tahliye sebebi sayıldı

Evlerini daha yüksek fiyattan kiraya vermek isteyen ev sahipleri, kiracıları evden çıkarmak için farklı yöntemler deniyor, her detayı didik didik ediyor. Bu sefer de ev sahibi kiracısının, aidatı ödememesini fırsat olarak kullanmaya çalıştı.

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