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Kira tespitinde yapay zeka dönemi!

Kira tespitinde yapay zeka dönemi!

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 13:54
Kira tespit davalarında yeni dönemin kapıları açıldı. Anlaşmazlık sonucu açılan bir davada mahkeme, yapay zekayı çözüm önerisi olarak sundu. Merak edilen bilgileri A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan avukat Zafer İşeri anlattı.
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Kira tespitinde yapay zeka dönemi!
Kira tespitinde yapay zeka dönemi!
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