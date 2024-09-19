Kira tespitinde yapay zeka dönemi!

Kira tespit davalarında yeni dönemin kapıları açıldı. Anlaşmazlık sonucu açılan bir davada mahkeme, yapay zekayı çözüm önerisi olarak sundu. Merak edilen bilgileri A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan avukat Zafer İşeri anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN