Kılıçdaroğlu’nun vaadine CHP’den ret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "çiftçiye bedava elektrik" vadi İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde CHP ve İYİ Parti oyları ile reddedildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve konuğundan alacağız.