12 Ocak 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kılıçdaroğlu'nun vaadine CHP'den ret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "çiftçiye bedava elektrik" vadi İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde CHP ve İYİ Parti oyları ile reddedildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve konuğundan alacağız.