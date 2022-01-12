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Kılıçdaroğlu'nun vaadine CHP'den ret

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.01.2022 16:51
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "çiftçiye bedava elektrik" vadi İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde CHP ve İYİ Parti oyları ile reddedildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve konuğundan alacağız.
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