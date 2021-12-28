Kılıçdaroğlu’nun randevusuz TÜİK ziyareti! TÜİK Başkanı ilk kez konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası başkanıyla görüşmesinin ardından çıkışta siyasi açıklamalar yaparak tepki toplamıştı. CHP lideri daha sonra ise TÜİK'e randevusuz şekilde gitmeye çalışmış ancak randevu dahi alamamıştı. TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer CHP lideri Kılıçdaroğlu'na randevu vermemesi ile ilgili ilk kez konuştu. "Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim" dedi.

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