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23.01.2020
Kılıçdaroğlu'nun danışmanının FETÖ ilişkisi
FETÖ davasında tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın CHP ile ilginç bir telefon trafiği yürüttüğü ortaya çıktı. Altaylı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Rasim Bölücek ile 2 ayrı telefon hattından toplam bin 159 görüşme yaptığı belirlendi. İşte Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki adamının karmaşık ilişkileri.
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