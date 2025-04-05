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Kılıçdaroğlu kurultaya gidecek mi? CHP’de tek adam modeli mi?

Kılıçdaroğlu kurultaya gidecek mi? CHP'de tek adam modeli mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.04.2025 13:04
Kemal Kılıçdaroğlu yarın yapılacak CHP kurultayında aday olmayacağını açıkladı ancak öyle cümleler kurdu ki CHP’de yer yerinden oynadı. Kılıçdaroğlu, “Aday olmama kararım ‘aday olursan yüzüne tükürürler’ diyen siyasetçilerin tehditleri değildir. Çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım'' ifadesini kullandı. İşte bu sözler Ekrem İmamoğlu'na gönderme olarak yorumlandı. CHP Genel Merkezi bu açıklamadan oldukça rahatsız oldu. Peki kulislerde neler konuşuluyor? Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar ne diyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzamanı Dr. Canan Tercan ve gazeteci Kurtuluş Tayiz değerlendirdi.
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