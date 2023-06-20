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Kılıçdaroğlu İmamoğlu’na ne mesaj verecek?

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Giriş: 20.06.2023 13:36
Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında İmamoğlu’na vereceği mesajlarda. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.
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Kılıçdaroğlu İmamoğlu’na ne mesaj verecek?
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