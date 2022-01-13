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Kıbrıs’ın stratejik önemi ve ABD Başkanı Johnson’un mektubu! 3 Londra Konferansı’nda neler yaşandı?

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Giriş: 13.01.2022 16:43
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson, Kıbrıs'ta yaşanan sorunlar üzerine dönemin Başbakanı İsmet İnönü'ye bir mesaj gönderdi. Tarihe "Johnson Mektubu" olarak geçen ve Türkiye – ABD ilişkisinde bir dönüm noktası olan bu mektup Türkiye'nin müttefiki hakkında güven sarsıntısı yaşamasına neden oldu. Tam 56 yıl önce bugündü. Kıbrıs'ın stratejik önemi ve Johnson mektubunun detayları…
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