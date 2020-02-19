19 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
19.02.2020

Kıbrıs Barış Harekatı neden yapıldı? İyi izle Mustafa Akıncı

61 yıl önce, 19 Şubat 1959'da sona eren Londra Konferansı ile Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasını öngören Londra Antlaşması imzalandı. Konferansa Türkiye, İngiltere ve Yunanistan Başbakanları ile Kıbrıs Türk ve Rum cemaatleri liderleri katılmıştı. 3 Aralık'ta, Başpiskopos Makarios Kıbrıs Cumhurbaşkanı Dr. Fazıl Küçük de yardımcısı oldu. İngiltere Kıbrıs'ın bağımsızlığını tanıdı. Bağımsızlığın resmi olarak ilan edilmesi, 16 Ağustos 1960'da olmuştu. Ancak adada Rumların yaşattığı zulüm, Kıbrıs Türkü'nün sonunu getirecekti. Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Temmuz 1974'te antlaşmalardan doğan hakkını kullanarak müdahale etti. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 15 Kasım 1983'te de bağımsızlığını ilan etti. O dönem yaşananlar skandal açıklamalarıyla büyük tepki çeken KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya cevap mahiyetinde. İşte Kıbrıs'ın hikayesi...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kıbrıs Barış Harekatı neden yapıldı? İyi izle Mustafa Akıncı
Kıbrıs Barış Harekatı neden yapıldı? İyi izle Mustafa Akıncı
15 Temmuz ve Gezi kalkışmasını farklı düşünmemek gerek
"15 Temmuz ve Gezi kalkışmasını farklı düşünmemek gerek"
Kızılay İdlibli sivillerin yaralarını sarıyor
Kızılay İdlibli sivillerin yaralarını sarıyor
Gezi davasında beraat veren mahkeme üyelerine soruşturma!
Gezi davasında beraat veren mahkeme üyelerine soruşturma!
AK Partili vekilden flaş Gezi açıklaması!
AK Partili vekilden flaş "Gezi" açıklaması!
Ekonomik kriz ve müthiş formül Derviş!
Ekonomik kriz ve müthiş formül Derviş!
Yalancı FOX'a depremzedelerden tepki!
Yalancı FOX'a depremzedelerden tepki!
Özbekistan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Erdoğan'dan 'yeni darbe planı' iddiaları hakkında açıklama!
Erdoğan'dan 'yeni darbe planı' iddiaları hakkında açıklama!
Kim ne kadar FETÖ'cüyü ordudan attı? İşte o rakamlar
Kim ne kadar FETÖ'cüyü ordudan attı? İşte o rakamlar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bizi teslim almaya çalışanları bir kez daha hüsrana uğrattık
Bizi teslim almaya çalışanları bir kez daha hüsrana uğrattık
Daha Fazla Video Göster