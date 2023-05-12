12 Mayıs 2023, Cuma
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Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti
Kınık'ın talebi üzerine toplanan Türk Kızılay Yönetim Kurulu oy birliğiyle olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. Genel Başkanlığa kongreye kadar Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz vekalet edecek