27 Temmuz 2023, Perşembe
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Kemer’deki yangın 3. gününde! Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'den önemli açıklamalar
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki Kemer’de devam eden yangınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Veysel Tiryaki, “Yangın gücük bir alanda sürüyor. Alevler o bölgede bir vadi arasında çevrelendi. Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Yangınların çoğu ihmalden kaynaklı.” dedi.