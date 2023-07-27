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Kemer’deki yangın 3. gününde! Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'den önemli açıklamalar

A Haber
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Giriş: 27.07.2023 10:19
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki Kemer’de devam eden yangınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Veysel Tiryaki, “Yangın gücük bir alanda sürüyor. Alevler o bölgede bir vadi arasında çevrelendi. Yangın yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Yangınların çoğu ihmalden kaynaklı.” dedi.
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