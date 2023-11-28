28 Kasım 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi "Gölge Genel Merkez" oldu! CHP'de Ekremcileri tedirgin eden gelişme: Seçim sonrasına hazırlık iddiası
CHP'de yapılan kurultay sonrası tansiyon düşmek bilmiyor. Özgür Özel, koltuğu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alırken; Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında CHP Genel Başkanı oldu. Kılıçdaroğlu ise adeta intikam için kolları sıvadı. Siyasi ofis açarak CHP rozeti takan Kılıçdaroğlu, "mücadeleye devam" mesajı verdi. Kılıçdaroğlu'nun kurduğu ofis "gölge genel merkez" konumuna gelirken, bu durum Ekremcileri tedirgin etti. Eski CHP milletvekili Mustafa Balbay, Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim sonrasına hazırlık yaptığını belirterek "Seçim sonrasına değil, seçim öncesine hazırlanın!" dedi.