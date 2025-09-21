21 Eylül 2025, Pazar

Haberler Gündem Videoları Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi koltuğa yazılmadı! CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nda neler yaşanıyor?
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi koltuğa yazılmadı! CHP 22. Olağanüstü Kurultayı’nda neler yaşanıyor?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi koltuğa yazılmadı! CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nda neler yaşanıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2025 11:06
CHP'nin Olağanüstü Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşması ile başladı. CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın Divan Başkanı Murat Emir olurken Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin hiçbir koltuğa yazılmaması dikkat çekti. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş salondaki son gelişmeleri aktardı.
