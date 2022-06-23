Kemal Kılıçdaroğlu’nun helikopter vaadini helikopter sesleri bastırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te çıkan orman yangınını yerinde incelemek üzere bölgeye gitti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu verdiği röportajda hükümeti eleştirirken “Verin görevi bize, biz yapalım. Biz yapalım, biz bitirelim. Açarız bir kampanya, gece görüşü olan uçağı da helikopteri de getiririz buraya.” ifadelerini kullandı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun vaadini açıkladığı esnada yangına müdahale eden helikopterlerin sesi canlı yayında net bir şekilde duyuldu.