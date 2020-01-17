Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal İdlib açıklaması! Bunlar mı terörist!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'den Türkiye'ye yönelik göç dalgasıyla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, bölgede görev yapan bir kişiyi referans göstererek, Esad'ın İdlib'deki katliamından kaçıp bebekleriyle, çocuklarıyla Türkiye'ye gelmek isteyen tüm mültecileri terörist olarak ilan etti. Cuma namazını İstanbul'da kılan Başkan Erdoğan, cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, isim vermeden Kılıçdaroğlu'nun İdlib'teki savaş mağduru insanlar için söylediği sözlere sert çıktı: "Terör örgütleri şunu yapıyor bunu yapıyor, hepsi yalan. Üç yaşında, dört yaşında terörist mi olurmuş?" ifadelerini kullandı. Öte yandan sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleriyle birlikte çadırlarında sobaları yakmak için çöp toplayan Suriyeli küçük çocukların görüntüleri yayınlandı. Kılıçdaroğlu'nun bu skandal sözlerine ise tepkiler çığ gibi büyüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'den Türkiye'ye yönelik göç dalgasıyla ilgili skandal açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, bölgede görev yapan bir kişiyi referans göstererek, Esad'ın İdlib'deki katliamından kaçıp bebekleriyle, çocuklarıyla Türkiye gelmek isteyen tüm mültecileri terörist olarak ilan etti. Cuman namazını İstanbul'da kılına Başkan Erdoğan, cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, isim vermeden Kılıçdaroğlu'nun İdlib'teki savaş mağduru insanlar için söylediği sözlere sert çıktı "Terör örgütleri şunu yapıyor bunu yapıyor, hepsi yalan. Üç yaşında, dört yaşında terörist mi olurmuş?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleriyle birlikte çadırlarında sobaları yakmak için çöp toplayan Suriyeli küçük çocukların görüntüleri yayınlandı. Kılıçdaroğlu'nun bu skandal sözlerine ise tepkiler çığ gibi büyüyor.