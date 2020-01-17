17 Ocak 2020, Cuma
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17.01.2020

Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "(Hafter) Bu adam güvenilir bir adam değil. Dün Trablus'u bombalamaya devam ettiler. Berlin süreci Libya gibi görünse de İdlib gündemde. (Ekrem İmamoğlu'nun verdiği mektup) Kişiye özel mektupsa içeriğini açıklamam doğru değil. Bu mektup gizli bir mektup. Mektubun içeriğinde sizin anlattığınızdan daha farklı şeyler var." dedi.

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