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Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın uzantısı HDP ile de gizli protokol imzaladı mı? Ümit Özdağ ile protokol krizi sonrası akılları kurcalayan soru

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Giriş: 22.07.2023 11:19
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ağır bir hezimet yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partideki koltuğunu korumaya çalışırken; ikinci tur öncesi ittifak kurduğu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yapılan protokolle ilgili açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Kılıçdaroğlu, gizli bir protokol olduğunu doğrularken; akıllara ilk tur öncesi Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi geldi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin CHP Genel Başkanı'na olan desteğine dikkat çekerek "HDP'yle de benzer bir anlaşma yapıldı mı?" sorusunu yöneltti.
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