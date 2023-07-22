Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın uzantısı HDP ile de gizli protokol imzaladı mı? Ümit Özdağ ile protokol krizi sonrası akılları kurcalayan soru

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ağır bir hezimet yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partideki koltuğunu korumaya çalışırken; ikinci tur öncesi ittifak kurduğu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yapılan protokolle ilgili açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Kılıçdaroğlu, gizli bir protokol olduğunu doğrularken; akıllara ilk tur öncesi Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi geldi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin CHP Genel Başkanı'na olan desteğine dikkat çekerek "HDP'yle de benzer bir anlaşma yapıldı mı?" sorusunu yöneltti.