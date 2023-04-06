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Kemal Kılıçdaroğlu - Muharrem İnce gerilimi tabana yansıdı! CHP'liler Memleket Partisi standına saldırdı

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Giriş: 06.04.2023 23:23
HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Bakanı Muharrem İnce arasında yaşanan gerginlik parti tabanlarına da yansıdı. Memleket Partisi Beykoz İlçe Başkanlığı'na ait stantta duran görevliler CHP'li isimlerin saldırısına uğradı. Yaşanan olayda tartışma yaşanırken görüntüler kameralara yansıdı. İşte detaylar...
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