Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu kavgası fondaş medyaya da taştı! Halk TV'de İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na gönderme: Hepiniz kaybettiniz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "değişim" çıkışını devam ettirirken CHP'den ayrılma ihtimali olup olmadığına ilişkin soruya verdiği yanıtta Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. İmamoğlu, "Ben partimin bana verdiği görevi yapamamış olsam, başarısız olsam, bir seçimi kaybetmiş olsam o dediğinizi yaparım. Hani bunu yapanlar varsa onlar düşünsün. Benim öyle bir derdim yok." ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun sözlerine CHP fondaşı Halk TV'de İsmail Küçükkaya yanıt verdi. Küçükkaya, İmamoğlu'na tepki gösterirken "Bu seçimi Kılıçdaroğlu kaybettiyse siz de kaybettiniz, hepiniz kaybettiniz" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini de ateşledi.