Kayseri Devlet Hastanesi sağlık personeli İstiklal Marşı'na eşlik etti

Kayseri Devlet Hastanesi'nde nöbetçi sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hastanenin önüne çıkarak İstiklal Marşı okudu.

Türkiye Başkan Erdoğan önderliğinde saat 21.00'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı İstiklal Marşı okuyarak kutladı. Koronavirüsle mücadele Türkiye'nin umut ışığı olan sağlık personeli, saat 21.00'de çalıştıkları hastanelerin önüne çıkarak İstiklal Marşı'na eşilk etti.

SAĞLIK PERSONELİ DE KATILDI

Kayseri Devlet Hastanesi'nde nöbetçi sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı saat 21:00'de hep bir ağızdan İstiklal Marşı söyleyerek ve alkışlarla kutladı.