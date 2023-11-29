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Kayıp 3 kişiden haber yok! Yapay zeka destekli su altı insan tespit cihazı ile arama yapılıyor

A Haber
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Giriş: 29.11.2023 13:51
Trabzon ve Rize'de kaybolan üç kişiyi arama çalışmaları sürüyor. A Haber ekipleri bölgedeki son durumu aktardı.
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