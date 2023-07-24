Kavurucu sıcaklarda halkı susuz bıraktılar! CHP’li Bilecik Belediyesi'nden vatandaşa işkence

Bilecik'te yaklaşık 1 haftadır su hatlarındaki sorunlar nedeniyle susuzluk yaşanıyor. CHP'li Belediye, kendi sorumluluk sahasında olmadığını belirttiği arızaları izlemekle yetiniyor. Bilecik Halkı, yoğun sıcakların yaşandığı bu günlerde susuzluktan adeta kırılırken, belediyeye tepkiler de çığ gibi büyüyor.

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