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Kavurucu sıcaklarda halkı susuz bıraktılar! CHP’li Bilecik Belediyesi'nden vatandaşa işkence

A Haber
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Giriş: 24.07.2023 09:14
Bilecik'te yaklaşık 1 haftadır su hatlarındaki sorunlar nedeniyle susuzluk yaşanıyor. CHP'li Belediye, kendi sorumluluk sahasında olmadığını belirttiği arızaları izlemekle yetiniyor. Bilecik Halkı, yoğun sıcakların yaşandığı bu günlerde susuzluktan adeta kırılırken, belediyeye tepkiler de çığ gibi büyüyor.
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