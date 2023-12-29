29 Aralık 2023, Cuma
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Katliamın gölgesinde 12. Cuma! İsrail'den Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlilere engel
Katil İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 21 bini geçti. Yaralananların sayısı ise 55 binden fazla. Ve bugün Kudüs'te savaşın gölgesinde 12. Cuma yaşanacak. Müslümanlar namaz kılmak için yine katiller ile mücadele edecek. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.