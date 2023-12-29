29 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Katliamın gölgesinde 12. Cuma! İsrail'den Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlilere engel

Katliamın gölgesinde 12. Cuma! İsrail'den Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlilere engel

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.12.2023 12:04
Katil İsrail'in Gazze saldırılarında ölü sayısı 21 bini geçti. Yaralananların sayısı ise 55 binden fazla. Ve bugün Kudüs'te savaşın gölgesinde 12. Cuma yaşanacak. Müslümanlar namaz kılmak için yine katiller ile mücadele edecek. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Müslümanlara Cuma ablukası!
Müslümanlara Cuma ablukası!
AK Parti’de bazı illerde adaylar netleşti!
AK Parti'de bazı illerde adaylar netleşti!
Kafe ve restoranlarda yeni dönem!
Kafe ve restoranlarda yeni dönem!
Dere yeniden köpürdü!
Dere yeniden köpürdü!
Oğlunu öldürdüler babasını felç bıraktılar
Oğlunu öldürdüler babasını felç bıraktılar
Hedefi tam isabetle vurdu
Hedefi tam isabetle vurdu
AK Parti 24 ilde tek başına yarışacak!
AK Parti 24 ilde tek başına yarışacak!
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
CHP’de 2023 nasıl geçti?
CHP’de 2023 nasıl geçti?
CHP’li İBB yönetimi İstanbul’un akciğerlerine kaçak inşaat yapıyor!
CHP'li İBB yönetimi İstanbul'un akciğerlerine kaçak inşaat yapıyor!
Yaralıların sağlık durumu nasıl?
Yaralıların sağlık durumu nasıl?
Yılın son iş gününde trafik yoğunluğu
Yılın son iş gününde trafik yoğunluğu
Daha Fazla Video Göster