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Katil Timur Cihantimur'un avukatlarından tahliye talebi! Mahkemeye 38 sayfalık gizli rapor sunuldu!

Katil Timur Cihantimur'un avukatlarından tahliye talebi! Mahkemeye 38 sayfalık gizli rapor sunuldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 21:01
İstanbul’da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne ve dört kişinin yaralanmasına neden olan, annesiyle kaçtığı ABD’de tutuklanan Timur Cihantimur’un tahliyesine yönelik avukatları mahkemeye 38 sayfalık gizli rapor sundu.
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Katil Timur Cihantimur’un avukatlarından tahliye talebi!
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