Katil Timur Cihantimur'un avukatlarından tahliye talebi! Mahkemeye 38 sayfalık gizli rapor sunuldu!

İstanbul’da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne ve dört kişinin yaralanmasına neden olan, annesiyle kaçtığı ABD’de tutuklanan Timur Cihantimur’un tahliyesine yönelik avukatları mahkemeye 38 sayfalık gizli rapor sundu.

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