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Katil Netanyahu’nın 2001’deki görüntüleri sızdı: Filistin'e topyekun saldıracağım

A Haber
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Giriş: 21.10.2023 16:36
İşgalci İsrail’in katil başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2001 yılında Filistinlilere yönelik saldırıları anlattığı bir video ortaya çıktı. Söz konusu videoda Filistinlilere kasıtlı olarak saldıracaklarını ve dünyanın buna nasıl tepki vermeyeceğini anlatıyor.
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