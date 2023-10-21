Katil Netanyahu’nın 2001’deki görüntüleri sızdı: Filistin'e topyekun saldıracağım

İşgalci İsrail’in katil başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2001 yılında Filistinlilere yönelik saldırıları anlattığı bir video ortaya çıktı. Söz konusu videoda Filistinlilere kasıtlı olarak saldıracaklarını ve dünyanın buna nasıl tepki vermeyeceğini anlatıyor.

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