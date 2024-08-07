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Katil İsrail’e soykırım davası! TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel A Haber’de anlattı: Tarihi bir adımdır

Katil İsrail’e soykırım davası! TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel A Haber’de anlattı: Tarihi bir adımdır

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.08.2024 14:26
Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacağını açıklayan Türkiye, davaya müdahil olmak için 7 Ağustos'ta Lahey'de dosya sunacak. Türkiye'nin hazırladığı dosya, davanın seyrini birçok açıdan etkileyebilme potansiyeli taşıyor. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel A Haber’de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yüksel, "Türkiye olarak tarihin bize yüklediği bir misyonu yerine getiriyoruz. Başvurumuzun son hazırlıklarını yapıyoruz. Tarihi bir adımdır bu başvurumuz. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin’in haklı davasının yanında olduğunu her platformda dile getirecek." dedi.
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