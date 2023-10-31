Katil İsrail’den Gazze’ye ağır bombardıman | ANALİZ

Terör devleti İsrail günlerdir kan kusturuyor, Gazzeli masum ve mazlum Müslümanlara. Yaşanan vahşeti durdurmak için hiçbir çaba sarfetmeyen Batı dünyası da kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımadığını bir kez daha haykırıverdi dünyaya.

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