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Katil İsrail Lübnan'da hastaneleri vuruyor

Katil İsrail Lübnan'da hastaneleri vuruyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 13:55
İşgalci İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Hizbullah güçleri de İsrail'e misillemede bulunuyor. A Haber ekibinden Mehmet Karataş ve Özden Kul Beyrut'tan gelişmeleri aktardı.

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