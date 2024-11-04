Katil İsrail Lübnan’da hastaneleri vuruyor

İşgalci İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Hizbullah güçleri de İsrail'e misillemede bulunuyor. A Haber ekibinden Mehmet Karataş ve Özden Kul Beyrut'tan gelişmeleri aktardı.

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