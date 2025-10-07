Katil İsrail askerlerinden A Haber’e alçak müdahale: Kudüs Türklere ebediyen kapalı

Katil İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de sürdürdüğü soykırımın ikinci yıl dönümünde, A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Kudüs’te yaşananları aktarmak üzere Mescid-i Aksa’dan yayın yapmak isterken siyonist güçlerin alçak müdahalesiyle karşılaştı. Kurşun, İsrail askerleri tarafından durdurularak, “Kudüs Türklere ebediyen kapalı” denilerek alçakça engellendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN