08 Ekim 2025, Çarşamba

Haberler Gündem Videoları Katil İsrail askerlerinden A Haber’e alçak müdahale: Kudüs Türklere ebediyen kapalı
Katil İsrail askerlerinden A Haber’e alçak müdahale: Kudüs Türklere ebediyen kapalı

Katil İsrail askerlerinden A Haber’e alçak müdahale: Kudüs Türklere ebediyen kapalı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 23:39
Katil İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de sürdürdüğü soykırımın ikinci yıl dönümünde, A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Kudüs’te yaşananları aktarmak üzere Mescid-i Aksa’dan yayın yapmak isterken siyonist güçlerin alçak müdahalesiyle karşılaştı. Kurşun, İsrail askerleri tarafından durdurularak, “Kudüs Türklere ebediyen kapalı” denilerek alçakça engellendi.
