Kartalkaya’da yürek yakan facia! Zafer Şahin A Haber’de: Bugün ders çıkarma günüdür

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde tatilcilerin bulunduğu bir otelde çıkan yangın faciaya dönüştü. Yaklaşık 10 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında 76 kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Yaşanan trajedi, ihmaller zincirini gündeme taşırken, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında konuşan Gazeteci Zafer Şahin, “76 kişi hayatını kaybetmiş, bugün mahallenin hoşuna gidecek sözler söyleme günü değil. Bugün, hataları tespit edip, sorumluların üzerine gitme ve ders çıkarma günüdür” diyerek dikkatleri olayın sorumluluğuna çekti. Gözler, faciaya yol açan nedenlerin açıklanmasına çevrildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN