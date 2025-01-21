21 Ocak 2025, Salı
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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde facia! 237 kişinin konakladığı otelde yangın: 66 ölü, 51 yaralı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında çıkan yangın faciaya dönüştü. Sömestr tatili nedeniyle 237 kişinin konakladığı otelde can pazarı yaşanırken bazı müşteriler panikle camdan atladı. Son gelişmeleri takip eden A Haber muhabiri Yusuf Gül olay yerinden detayları aktardı.