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Kartalkaya Kayak Merkezi’nde facia! 237 kişinin konakladığı otelde yangın: 66 ölü, 51 yaralı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde facia! 237 kişinin konakladığı otelde yangın: 66 ölü, 51 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 20:16
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sıralarında çıkan yangın faciaya dönüştü. Sömestr tatili nedeniyle 237 kişinin konakladığı otelde can pazarı yaşanırken bazı müşteriler panikle camdan atladı. Son gelişmeleri takip eden A Haber muhabiri Yusuf Gül olay yerinden detayları aktardı.
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Kartalkaya Kayak Merkezi’nde facia! 237 kişinin konakladığı otelde yangın: 66 ölü, 51 yaralı
237 kişinin konakladığı otelde yangın!
237 kişinin konakladığı otelde yangın!
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