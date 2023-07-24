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Karşıyaka’da maaş krizi büyüyor! A Haber'de sert tepki: Tek yaptığı icraat işçilerin maaşını ödememek

A Haber
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Giriş: 24.07.2023 13:43
İzmir Karşıyaka Belediyesi'nin bünyesinde çalışan işçilerin maaş krizi bir türlü çözüme kavuşamadı. İşçiler aylardır haklarını arıyor. Son gelişmleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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