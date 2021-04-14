Karalama kampanyasının perde arkasını A Haber'de anlattı! İşte 128 milyar dolar gerçeği

Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası üzerinden neden algı operasyonu yapıyor? Merkez Bankası’nın verilerine rağmen neden dezenformasyon yapıyorlar? Veriler ortadayken neden asılsız bir kampanya başlatıldı? Ne amaçlıyorlar? AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı. Savaş, "Kaybolan buharlaşan bir 128 milyar dolar yok" ifadelerini kullanarak "olmadığını kendileri de biliyor" dedi.

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