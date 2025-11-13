Karakutu Ankara’da: Uçak kazasındaki sır perdesi aralanıyor

Milli Savunma Bakanlığı, düşen askeri uçakla ilgili kritik iddialara yanıt verdi. Uçakta mühimmat bulunmadığını açıklayan Bakanlık, "bölgedeki helikopter" iddiasının ise kazadan sonra bölgeye giden Gürcistan'a ait helikopter olduğunu belirtti. Kazanın sır perdesini aralayacak olan ve "karakutu" olarak bilinen ses ve veri kayıt cihazları, incelenmek üzere Ankara'ya getirildi. Gelişmeleri A Haber'de değerlendiren pilot ve elektronik yüksek mühendisi Ahmet İzgi, kayıtların deşifresiyle kazanın nedeninin büyük ölçüde aydınlanacağını vurguladı. Öte yandan envanterdeki diğer C-130 uçakları tedbir amacıyla uçuştan çekildi.

