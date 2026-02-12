CANLI YAYIN
Türkiye enerjide uluslararası arenada! Petrol ve doğalgaz için vites yükseltildi!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Libya’da biri açık deniz biri de karada olmak üzere iki önemli sahada petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine başlıyor. Enerji diplomasisinde vites yükselten Türkiye, ABD ve İngiltere merkezli enerji devleriyle de iş birliği yaparak Akdeniz ve Afrika’da stratejik dengeleri değiştiriyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Katman, A Haber canlı yayınında Türkiye’nin bu paradigma değiştirici hamlelerini ve "Türk Kalkanı" olarak nitelendirilen yeni stratejisini tüm detaylarıyla değerlendirdi.

