Başkan Erdoğan’dan CHPye sert tepki: Bunların içine faşizm işlemiş!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gerçekleştirdiği tarihi hitabında CHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki "vandallık" boyutuna varan tavırlarına ve demokrasi karşıtı tutumuna çok sert sözlerle yüklendi. Meclis çatısı altında yaşanan gerginlikleri ve muhalefetin engelleme girişimlerini "faşizm" olarak nitelendiren Erdoğan, teşkilatına "kapı kapı dolaşarak gerçekleri anlatma" talimatı verdi. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan’ın mesajlarını ve CHP’nin Meclis’teki provokatif eylemlerini çarpıcı detaylarla analiz etti.