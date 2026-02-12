Başkan Erdoğan’dan CHP’ye sert sözler: Engelleyemeyeceksiniz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda muhalefete sert tepki gösterdi. “Engelleyemeyeceksiniz, bu gidişi durdurmaya sizin ne eliniz ne gücünüz yetmez Özgür!” diyen Erdoğan, “CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk. Yeni bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için her türlü eşkıyalığı, zorbalığı sergilediler. Yeminler yapıldı mı? Yapıldı. İş bitti mi? Bitti. Ne oldu? Rahat dursanız da güzel güzel bu yeminler yapılsa olmaz mıydı? Bunlarda demokratik anlayış yok.” ifadelerini kullandı.