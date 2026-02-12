Başkan Erdoğan: Kriz çözümünde anahtar ülkeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli mesajlar verdi. Türkiye’yi sıcak çatışmaların tarafı haline getirmeye yönelik tüm tuzakları boşa çıkardıklarını vurgulayan Erdoğan, “Türkiye'yi sıcak çatışmaların tarafı haline getirmeye yönelik tuzakların tamamını boşa çıkardık. Dengeli ve stratejik aklı merkeze alan dış siyasetimizle, ülkemizi krizlerin çözümünde anahtar ülke konumuna getirdik. Birileri kabul etmeye yanaşmasa da uluslararası siyasette son yıllarda çok açık söylüyorum bir Türkiye rüzgarı esiyor.” ifadelerini kullandı.