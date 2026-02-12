CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan: Kriz çözümünde anahtar ülkeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli mesajlar verdi. Türkiye’yi sıcak çatışmaların tarafı haline getirmeye yönelik tüm tuzakları boşa çıkardıklarını vurgulayan Erdoğan, “Türkiye'yi sıcak çatışmaların tarafı haline getirmeye yönelik tuzakların tamamını boşa çıkardık. Dengeli ve stratejik aklı merkeze alan dış siyasetimizle, ülkemizi krizlerin çözümünde anahtar ülke konumuna getirdik. Birileri kabul etmeye yanaşmasa da uluslararası siyasette son yıllarda çok açık söylüyorum bir Türkiye rüzgarı esiyor.” ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar

CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği genç kız A Haber’e konuştu!
CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği genç kız A Haber’e konuştu!
Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş Ak Parti Grup toplantısında!
Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş Ak Parti Grup toplantısında!
Emeklilik sisteminde köklü değişiklik!
Emeklilik sisteminde köklü değişiklik!
Küçükçekmece'de panik anları! 10 katlı bina tahliye edildi
Küçükçekmece'de panik anları! 10 katlı bina tahliye edildi
İçişleri Bakanı Çiftçi’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti
İçişleri Bakanı Çiftçi’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti
Erdoğan-Miçotakis zirvesi Yunan medyasına nasıl yansıdı?
Erdoğan-Miçotakis zirvesi Yunan medyasına nasıl yansıdı?
Sultan Orhan’ın Allah’a teslimiyeti Flavius’u etkiledi
Sultan Orhan’ın Allah’a teslimiyeti Flavius’u etkiledi